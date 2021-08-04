تراند الفن: مصر في طوكيو.. مها جودة تنهي منافسات الغطس في المركز الـ20

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏36 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 11 زيارة

القاهرة – (مصراوي): أنهت المتسابقة المصرية مها جودة مشاركتها في منافسات 10 متر في المركز الـ20 بأولمبياد طوكيو 2020. ومن المفترض أن يتأهل أول 18 لاعبة إلى دور نصف النهائي والمقرر إقامته غدًا الخميس. فرصة مها في التواجد بدور نصف النهائي قائمة بشرط حال إصابة أي لاعبة من المتأهلات، لتدخل صاحبتي المركز الـ19 و20 قائمة الاحتياطي. وكانت فرصة مها في التواجد بدور نصف النهائي ممكنة نظرًا لتواجدها في المركز الـ16 بالغطسة الرابعة إلا أنها تراجعت للمركز الـ20.

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