تراند الفن: الملا: 185 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي دخلت إلى الخدمة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن 185 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي دخلت إلى الخدمة خلال الشهور الماضية، ويجري حاليا الانتهاء من تشغيل 71 محطة أخرى تمهيدا لدخولها الخدمة تباعا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الملا أن الجهود التي بذلها قطاع البترول خلال الأشهر الماضية تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات انعكست إيجابا على تحقيق انتشار مستمر لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بهدف الوصول بعدد المحطات التي تقدم الخدمة إلى ألف محطة على مستوى الجمهورية مقارنة بنحو 208 محطات قبل انطلاق المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة البرنامج الجاري تنفيذه لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من المحطات التي تخدم المناطق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية وسرعة زيادة طاقة المحطات الحالية بهذه المناطق.

وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف استكمال البرنامج للوقوف على تقدم الأعمال الإنشائية التي تجري في باقي المحطات.

كما وجه الوزير رؤساء الشركات المشاركة في تنفيذ الخطة بالاستمرار في تكثيف مجهوداتها للانتهاء من المحطات، حيث تشهد الخطة منظومة عمل بترولية متكاملة بين عدد كبير من الشركات.

وتشمل هذه الشركات الشركات المشغلة للمحطات والتي تحمل علامتها التجارية مثل غازتك وكارجاس، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا النشاط وشركات تسويق المنتجات البترولية التي تم التعاون معها لإضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعي إلى محطاتها مثل مصر للبترول والتعاون والنيل ووطنية وشل أوت، وفقا للملا.

كما تتضمن هذه الشركات شركات قطاع البترول المسئولة عن الإنشاءات وإقامة البنية الأساسية للمحطات والتي تضم عددا كبيرا من الشركات لسرعة الإنجاز وتشمل غاز مصر وبتروجت وتاون جاس وصان مصر وبترومنت والحديثة للغاز، بحسب الوزير.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والمهندس السيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما حضر المهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، وفقا للبيان.