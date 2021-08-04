تراند الفن: الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية أعضاء بالتمثيل التجاري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 مساءً - القاهرة – مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بترقيات التمثيل التجاري، وفقا لما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء.

وشملت الترقيات تعيين مستشار تجاري في وظيفة وزير مفوض تجاري وهي نها محمد كمال، وتعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري في وظيفة مستشار تجاري وهم تامر السيد محمد ، حسام الدين هاني نجم ،عمرو فاروق البكرى، ياسر حسن حجازي، حسن ممدوح حريز.

كما شمل التعيين، محمد محسن المغربى ،محمد حلمى نبوى، طارق عبد الحميد قشوع ،إسلام أحمد أبو زيد، سيف الله يوسف خالد، محمد حسانين إسماعيل، حازم محمود غالب، عمرو عاشور الكيلاني، المعتز بالله على إسماعيل، شريف عبد الله عرفان، إيهاب محمد صلاح الدين، مطر حسين الموافي، هشام محمد رشاد .

وقالت الوزيرة، إن هذا القرار يدعم توجهات الوزارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري لجهاز التمثيل التجاري المصري باعتباره الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الأساسية في تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصري.