تراند الفن: «توكلنا»: حالة «معفي» تظهر لمن لديه استثناء مسبق من «الصحة» بعدم أخذ اللقاح

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:08 صباحاً - أكد تطبيق «توكلنا»، أن حالة «معفي» تظهر فقط لمن لديه استثناء مسبق من وزارة الصحة بعدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح تطبيق “توكلنا”، أنه يتم معاملة “معفي” كمعاملة “المحصّن” فيما يخص السفر والدخول للأماكن العامة.

وأضاف تطبيق توكلنا: «لاستعراض الحالة يمكن لمستخدمي هواوي وجوجل بلاي استخدام التطبيق، ومستخدمي iOS بالدخول إلى الموقع الإلكتروني:اضغط هنا».

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