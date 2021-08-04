تراند الفن: تشكيل الأهلي المتوقع أمام دجلة بالدوري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:08 صباحاً - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد وادي دجلة ببطولة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ22.

وبحسبما أفاد مراسل يلا كورة، فإن المدرب الجنوب أفريقي قرر الدفع بالثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلبي الدفاع نظرًا لغياب بدر بانون بسبب نزلة برد وأيمن أشرف للإيقاف (حصل على 3 بطاقات صفراء).

كما يستمر غياب الخماسي الدولي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لحصولهم على راحة بعد العودة من اليابان عقب المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة:

حراسة المرمي: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج وعمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.