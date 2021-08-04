تراند الفن: بالصور.. أحدث ظهور للفنانة لاميتا فرنجية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:08 صباحاً - أدمن ‏50 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت “لاميتا” فص الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. وكان آخر أعمال الفنانة لاميتا فرنجية، فيلم “بنت من دار السلام”، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.

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