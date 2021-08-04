تراند الفن: افتتاح الرئيس المدينة الغذائية وأخبار الشأن المحلي في صحف اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - القاهرة – أ ش أ:

تصدر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بالمنوفية، وأخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان “الرئيس يفتتح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بالمنوفية”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح أمس المدينة الصناعية الغذائية (سايلو فـــودز) بمدينة الــســادات بمحافظة المنوفية وأعــرب الرئيس عن شكره لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والقوات المسلحة على الإعداد الجيد لمشروع المدينة الصناعية الغذائية .

وأضافت الصحيفة أن المــهــنــدس أحــمــد حفني مدير الجودة وسلامة الغذاء بمصنع البسكويت بالمدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز)، عرض خطة منظومة الجودة وسلامة الغذاء، والتى يتم تطبيقها بشكل دقيق وفعال لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الغذائية المصرية والعالمية، حيث جرى اعتماد المصنع من هيئة سلامة الغذاء المصرية وهو مسجل حاليا بالقائمة البيضاء.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد، عـددا مــن مصانع الإنــتــاج بالمدينة الصناعية الغذائية (سايلو فــودز) يرافقه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الــوزراء والفريق أول محمد زكـــى القائد الــعــام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والإنتاج الحربى والدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالإضافة إلى كبار رجال الدولة.

وفي متابعتها لافتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بمدينة السادات في محافظة المنوفية، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الرئيس السيسي طالب المصريين بــضــرورة مراقبة النظام الصحي والغذائي لأولادهم ورعايتهم والحرص على ممارستهم للأنشطة الــريــاضــيــة؛ حفاظا على صحتهم.

وأشـــار الرئيس خــلال تعقيبه على كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الــفــنــى إلـــى خــطــورة الــســمــنــة لــدى الأطـــفـــال، خــاصــة وأن هــنــاك ما يقرب من 4 ملايين طفل يعانون مــن مــن الــســمــنــة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المواطنين ثقافة المراقبة الحقيقية لأوزان أولادهم، وقياس مدى الكفاءة الصحية المــرتــبــطــة بــنــظــام غــذائــى وصحى مــن خــلال تــنــاول مأكولات صحية، وممــارســة أنشطة رياضية مناسبة طبقا لهوايات الطالب، كما شــدد الــرئــيــس أيــضــا على ضرورة مــراعــاة عــمــال المــصــانــع لأوزانــهــم، معتبرا أن الحــديــث فــى هــذا الأمــر لا يهدف إلــى أن يسبب الحــرج، بل ضــرورة أن يصبح ثقافة عامة لدى المجتمع.

وربــــط الرئيس الــســيــســي، الــزيــادة السكانية بارتفاع الأســعــار لتغطية حجم الطلب المتزايد، وتساءل عما إذا كــانــت هــنــاك زيـــادة فــى الرقعة الــزراعــيــة لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 20 مليون نسمة التي أضيفت إلى عدد الــســكــان، وهـــي نقطة مهمة يجب التوقف عندها لأنها تتعلق بمستقبل مصر والأجيال القادمة. ونــبــه الــرئــيــس إلـــى أن اســتــمــرار الـــزيـــادة السكانية بتلك المعدلات ستلتهم أي إنجازات تحقق.

وتـــابـــع الــرئــيــس قـــائـــلا: «حــين نتحدث عن رفع سعر رغيف الخبز.. يقال يافندم اتركنا نعيش.. لا.. نحن نريد لبلدنا أن تعيش.. ونريد تنظيم حياتنا جــيــدا، لعمل منتج محترم، نحترم به آدمية الناس وننظم حياتنا بشكل مــتــوازن فــى كــل شـــيء».

وتطرق الرئيس السيسي إلى مبادرة حياة كريمة مؤكدا أن تطوير قــرى الريف المصري ضمن المبادرة، أثارت اندهاش العالم، مضيفا أن الــقــضــيــة المــوجــودة في الريف المصـري هـي الاعــتــداء على الأراضــى الزراعية، قائلا “حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية”.

وتحت عنوان “رسالة من السيسي للرئيس التونسي.. سلمها شكري”، ذكرت صحيفة “الجمهورية” أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد استقبل أمس بقصر قرطاج الرئاسى وزير الخارجية سامح شكرى الذى حمل رسالة شفوية له من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت الرئاسة التونسية أن اللقاء فرصة جدد خلالها رئيس تونس الشكر لمصر قيادة وشعبا على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد ــ91 والتى ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.

وأكد رئيس تونس حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون بين البلدين مشددا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.. وأضافت الصحيفة أن سامح شكري نقل للرئيس التونسى عبارات احترام وتقدير الرئيس السيسي والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التى اتخذها رئيس تونس لتحقيق ارادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.

وأفاد وزير الخارجية سامح شكرى بأن مصر تثق فى حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستورى السليم بخطى ثابتة، ونتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.

وتحت عنوان “مدبولي يفتتح مجمع المعرفة للقافة المالية”، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، افتتح “مجمع المعرفة للثقافة المالية» التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وأكــد على أنــه منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة فى صناعة المعرفة والثقافة المالية، والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالى غير المصرفي.

وأوضح أن مدبولى استمع إلى عرض من د. محمد عــمــران رئــيــس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية أكد فيه أن الهيئة شرعت فى إنشاء المجمع منذ بداية العام الجاري بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالى غير المصرفي، في مبادرة طموحة تستهدف القفز بالطاقات البشرية الخــلاقــة ذات المــهــارات الفنية لتحقيق تطلعات رؤيــة مصر “2030” عبر تنسيق وتناغم الخــدمــات التي تقدمها الجهات التابعة لمجمع المعرفة في مكان واحد وهي : معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وتحت عنوان “تطوير 205 مراكز لتجميع الألبان بالمحافظات” ذكرت صحيفة “الأخبار” أن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والسيد القصير وزير الزراعة الموقف بحثا التنفيذي لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بمختلف المحافظات.

وأكد السيد القصير أن المشروع يسهم في توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وبأسعار مناسبة، وأضاف أنه يجرى حاليًا تجهيز 205 مراكز لتجميع الألبان.

وتحت عنوان “التموين: 87 مليار جنيه فاتورة دعم الخبز هذا العام”.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أوضحت أنها تقوم الآن بدراسة توجيهات رئيس الجمهورية بشأن سعر رغيف الخبز المدعم، وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة انه سيتم عرض الدراسة فور الانتهاء منها على مجلس الوزراء لإعلان نتيجتها.

وأضافت الصحيفة أن شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية رحبت بتحريك سعر رغيف الخبز المدعم وقال عطية حماد رئيس الشعبة: ان تحريك سعر رغيف الخبز المدعم خطوة «تاريخية» تأخرت كثيرا موضحا أن شعبة المخابز طالبت بتحقيق هذه الخطوة منذ سنين طويلة مضت نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان “مؤتمر الإفتاء يشيد بجهود السيسى لمواجهة التطرف”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن المشاركين فى مؤتمر الإفتاء العالمىي السادس أشادوا، فى ختام أعماله أمس، بدعم وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنشر الإسلام الوسطي المعتدل، ومواجهة الفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، معربين عن شكرهم، لرعاية الرئيس السيسي الكريمة للمؤتمر، وحفاوة استقباله أبرز الوفود المشاركة.

وأطلق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، فى ختام المؤتمر، عدة مبادرات، أهمها «وثيقة التكامل الإفتائى»، لضبط الفتوى بين المؤسسات الإفتائية. كما تقرر جعل دار الإفتاء المصرية مرجعا وبيت خبرة لنشر الإسلام الوسطى والفتاوى المعتدلة، سواء لدور الإفتاء القائمة حاليا أو التى سيتم إنشاؤها لاحقا.

وتحت عنوان “السبت.. اختبارات القدرات في ٩ كليات”، ذكرت صحيفة “الأهرام” أن موقع التنسيق الإلكتروني يبدأ السبت، في تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا، وتحديد مواعيد وأماكن إجرائها لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بإحدى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وهي: الإعلام، والفنون الجميلة، والتطبيقية، والرياضية، والموسيقية، والتربية النوعية، والسياحة والفنادق، والتمريض، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية. وسيستمر التسجيل وإجراء الاختبارات أسبوعين، لينتهي الخميس ١٩ أغسطس.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف العام على التنسيق، أن الاختبارات سوف تجرى فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات، حرصا على الشفافية مع الطلاب.

وفي متابعتها لأولمبياد طوكيو، ذكرت صحيفة “الأهرام” تحت عنوان “يد مصر تبهر العالم وتقتحم مربع الكبار في الأولمبياد”، أن منتخب مصر لكرة اليد حقق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى دور الأربعة للمرة الأولى في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا في طوكيو بعد فوزه على نظيره الألماني “31 – 26” في المباراة التي جمعت بينهما أمس ذمن منافسات الدور ربع النهائي ليصبح الفراعنة أول منتخب عربي وإفريقي ينال هذا الشرف. ​