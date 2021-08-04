تراند الفن: شورت البيبر باج لإطلالة صيفية مريحة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏52 دقيقة مضت لايف ستايل 18 زيارة

د ب أ– أفادت مجلة “Instyle” بأن شورت البيبر باج (Paperbag Shorts) يتربع على عرش الموضة النسائية في صيف 2021 ليمنح المرأة إطلالة مريحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن شورت البيبر باج يمتاز بوسط يتم ربطه على غرار “الكيس البلاستيكي”، وهو سبب تسميته بهذا الاسم. وأشارت “Instyle” إلى أن شورت البيبر باج يجعل القوام يبدو رشيقا من خلال الوسط العالي ورباط الوسط والأرجل الواسعة؛ حيث تبدو البطن والوسط والسيقان أكثر نحافة. ولمظهر صيفي أكثر جرأة يمكن تنسيق شورت البيبر باج مع “تانك توب” (Tank Top) أو توب كاشف للبطن (Crop Top)، كما أنه يتناغم مع شبشب أو صندل ذي نعل سميك للإطلالات النهارية الكاجوال أو صندل ذي أربطة للإطلالات الليلية الأنيقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.