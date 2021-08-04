انت الان تتابع تفاصيل خبر “بالفيديو” العروسة بتجري من العريس .. عروسة تجري هرباً من عريسها ليلة زفافها أمام المعازيم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداول نشطاء مواقع التواصل مشهد عروسة تجري هرباً من عريسها ليلة زفافها، وكانت الواقعة أمام المعازيم، وبدأت خلال الآونة الأخيرة عجائب تحدث في مشاهد الزفاف وخاصة في الهند، وكان هذا المشهد المرفق أسفل الخبر آخر ما تم تداوله بهذا الشأن، حيث وقعت العروسة في مشهد لا تحسد عليه ويبدو أن خجلها هو الذي حملها الجري هرباً من العريس، لكن العريس أصر على الإمساك.

عروسة تجري هرباً من عريسها ليلة زفافها أمام المعازيم

كما ظهر في الفيديو أن العروسة تحاول الهرب من عريسها كلما اقترب منها، وذلك بعد أن وقف العروسين فوق خشبة المسرح من أجل أن يضع كل من العروسين إكليل الزهزر في رقبة الآخر، وبالفعل وضعت العروسة إكليلها أولاً في رقبة عريسها، ولكن كانت المفاجأة حينما حاول العريس أن يضع الزهور في رقبتها تعبيراً على الحب.

ولكن قامت الـ عروسة تجري هرباً من عريسها ليلة زفافها، بل إنها وقعت من خوفها ومن خجلها ومن ركضها أثناء الهروب من العريس، ولكن في النهاية تمكن العريس من وضع إكليل الزهزر حول عنق عروسته، بعد أن جرت العروسة وقفزت هنا وهناك للهرب.

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وبعد أن تمكن العريس الهندي من وضع الإكليل ظهرت العروسة وكأنها تائهة في عالم افتراضي آخر، كل هذا حدث بشكل تلقائي من العروسة، وحاول أصدقاء العريس أن يتداركوا الموقف وهذا ما حدث بالفعل في نهاية المطاف، وتم وقف ما يحدث.