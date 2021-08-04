تراند الفن: مؤمن وسما يودعان “سباق القوارب” بالأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:13 صباحاً - القاهرة – مصراوي:

ودع الثنائي مؤمن مهران، وسما أحمد منافسات “سباق القوارب” 200م و500م، خلال مشاركتهما بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وأنهى مؤمن مهران التصفية الثانية في المركز الخامس، بزمن وقدره 38.850 ثانية.

وتأهل مؤمن مهران للدور ربع النهائي أملاً في فرصة جديدة للتأهل للنهائي حال احتل المركز الأول أو الثاني في التصفية الأولى.

وفي دور نصف النهائي، اكتفى مؤمن مهران بتحسين رقمه، لكنه لم يتمكن من حجز تذكرة التأهل لنصف النهائي.

واحتل مؤمن مهران المركز الرابع في تصفيته بدور ربع النهائي وحقق زمن وقدره 37.836، لكنه لم يتأهل ويودع المنافسات.

وفي نفس السياق، ودعت سما أحمد منافسات سباق القوارب 500م.

وتواجدت سما أحمد في المركز الأخير بالتصفية الرابعة للسباق بزمن وقدره 2:13.007، لتتأهل للدور ربع النهائي، من أجل فرصة جديدة للتأهل لنصف النهائي.

وفي نصف النهائي، تواجدت سما أحمد في المركز الأخير بالتصفية الأولى لربع النهائي وحققت زمن وقدره 2:06.033، لتفشل في التأهل لنصف النهائي وتودع المنافسات.