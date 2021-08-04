تراند الفن: ما هو الورم الحبيبي اليوزيني مع التهاب الأوعية الدموية؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 07:13 صباحاً - د ب أ-

قال الدكتور فولفيو سالفو إن الورم الحبيبي اليوزيني مع التهاب الأوعية الدموية (EGPA) هو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية لا تتجاوز نسبة الإصابة به خمسة من كل مليون شخص.

وأوضح أخصائي المناعة في مستشفى “كليفلاند كلينك أبوظبي أن سبب الإصابة بهذا المرض النادر غير معروف حتى الآن، مشيرا إلى أنه يهاجم جهاز المناعة، ويسبب التهاب الأوعية الدموية في الجسم.

كما أن هذا المرض، وإن كان له تأثير على كثير من أعضاء الجسم بما في ذلك القلب والكلى والأعصاب، إلا أن تأثيره غالبا ما يكون أشد وأكثر شيوعا على الرئتين والجزء العلوي من مجرى التنفس.

وترتبط الحالة الصحية للمريض ارتباطا وثيقا بتاريخه الصحي مع الحساسية والربو؛ حيث تحدث الإصابة بهذا المرض بشكل يكاد يكون حصريا لدى المرضى، الذين يعانون من الربو الحاد.

ضيق تنفس وآلام العضلات

وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعا في ضيق التنفس الناتج عن ضعف التحكم في أعراض الربو والإرهاق وانسداد الأنف وآلام العضلات والمفاصل والسعال، ما يمنع المريض من ممارسة حياته بشكل طبيعي، الأمر الذي يؤثر بالسلب على جودة الحياة.

وعادة ما يتم علاج مرض الورم الحبيبي اليوزيني مع التهاب الأوعية الدموية بواسطة أجهزة الاستنشاق وأدوية الربو ومثبطات المناعة والكورتيزون. وثمة علاج جديد أثبت فعاليته، وهو عبارة عن دواء بيولوجي يتم حقنه بمعدل مرة واحدة في الشهر. ويساعد هذا العلاج الجديد على تحسين الحالة الصحية وتقليل جرعات الأدوية الأخرى.