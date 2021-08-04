تراند الفن: تعرف على منافسي كيشو ومتولي من أجل “برونزية” المصارعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - القاهرة – مصراوي: يستعد الثنائي المصري، محمد السيد “كيشو” ومحمد متولي، لمواجهات مصيرية من أجل تحقيق الحلم والتتويج بالميدالية البرونزية في المصارعة الروماني. وخسر الثنائي نصف نهائي في وقت سابق، لينتظر كلا منهما منافسه من أجل اللعب على الميدالية البرونزية. وتأهل الروسي أرتيم سوركوف بطل عالم 2018 لملاقاة “كيشو” بمنافسات المصارعة الروماني وزن 67 كجم. ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة 12:40 ظهرًا بتوقيت القاهرة، كونها المباراة رقم 208، قبل المباراة النهائية لنفس الوزن، ورقهما 209، التي ستقام الساعة 12:50 ظهرًا. وتأهل الألماني دينيس كودلا صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 لملاقاة محمد متولي في بمنافسات المصارعة الروماني وزن 87 كجم. ومن المقرر أن تقام المباراة والتي تحمل رقم 210، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بعد نهاية اللقاء النهائي لوزن 67 كجم مباشرةً.

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