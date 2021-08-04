تراند الفن: حرارة شديدة ورطوبة.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - أدمن 52 دقيقة مضت أخبار مصر 17 زيارة
كتب – محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة التي تم تسجيلها 40.3 درجة مئوية على القاهرة، و43 درجة على أسيوط ٤٥ على الخارجية و38 درجة علي السلوم.
أضافت الهيئة أن حالة الطقس تستمر على هذا المعدل وهذه الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء لنهاية الأسبوع الجاري، كما ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.
وتابعت الهيئة: “تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار جنوبا عند مدينتي حلايب وشلاتين”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.