تراند الفن: نصائح مهمة لتجنب الإدمان والحفاظ على الصحة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - أطلق الدكتور عبدالله المتولي نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مبادرة “معًا لمكافحة المخدرات”، وهي مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، تستهدف المصطافين بالأماكن العامة والمدن والمحافظات.

وأكد المتولي أن هناك طرق مختلفة للحفاظ على الصحة من خطر الإدمان والمدمنين والتوعية بأضرار التدخين، والتي تستهدف المصطافين بالأماكن العامة وفئات الشباب والبنات والحفاظ على الصحة من تجنب خطر الإدمان، لذا يجب اتباع الاتي:

– الأسرة هي الدفاع الأول وحصان أمان لمشكلة الإدمان والمخدرات والتدخين وما شبه، لذا يجب أن تتوخى الأسرة الحذر في الإسراف ببذخ على الأطفال أو الصبية حتى لا يستهلوا المال في جلب المخدرات والتدخين.

– عدم انشغال الأسرة بجلب المال على حساب التربية السليمة، والتفرغ لتعليم المبادئ الحياتية بدلا من الفراغ الذي يلازم الأطفال منذ صغرهم حتى الكبر.

– الترابط الأسري وتنمية المهارات عند الأطفال والسلوك الاجتماعي مع الآخرين والأفراد بعيدا عن الانحرافات، والتعرف على أصحاب السوء الذين يجلبون أبنائهم إلى أعمال السوء وشرب المخدرات.

– تعزيز الانتماء للمدرسة والنادي والمجتمعات الثقافية التي تساعد على تجنب العادات السيئة لتحقيق التوازن النفسي.

– ممارسة الرياضة التي تمثل اللبنة والقاعدة الأساسية الأولى في الابتعاد عن التدخين والمخدرات والإدمان بكل أشكاله.