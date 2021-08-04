تراند الفن: رامز جلال ينشر صورة مع المؤلف لؤي السيد وهكذا علق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 06:12 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 16 زيارة

كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان رامز جلال صورة تجمعه بالمؤلف لؤي السيد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”. وعلق رامز على الصورة : “صورة مع تي شيرت الساحل لؤي السيد”. ومن ناحية أخرى يعرض للفنان رامز جلال في السينمات فيلم” أحمد نوتردام” بطولة: غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، وأحمد فتحي”، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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