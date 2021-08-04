تراند الفن: نور اللبنانية على متن “يخت” في أحدث ظهور (صور)

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة
كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة اللبنانية نور لجلسة تصوير جديدة.
ونشرت “نور” صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.
وظهرت “نور” في الصور على متن “يخت” في أحدث ظهور لها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن نور شاركت في بطولة مسلسل “ضل راجل” الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.
والمسلسل من بطولة ياسر جلال، نرمين الفقي، إنعام سالوسة، رنا رئيس، ميدو عادل، محمود عبدالمغني، محمد علي رزق، محمد يسري، ومن إخراج أحمد صالح.
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