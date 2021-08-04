تراند الفن: أول تعليق من زوج الفنانة فتحية طنطاوي بعد رحيلها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي.

وقال زوجها الملحن علي سعد في تصريح خاص لمصراوي، إن الفنانة الراحلة لم تكن تشكو من أي أمراض، وما حدث أنها أصيبت بجلطة في القلب، فنقلت لمستشفى الصفوة، وتم إنقاذها.

وتابع باكيا: “في المرة الثانية لم يستطع الأطباء إنقاذها، ورحلت شريكة حياتي في لحظات، رحمها الله”.

الفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: “البخيل وأنا”، “الناس في كفر عسكر”، “اضحك الصورة تطلع حلوة”، “لحم رخيص”، “الطوق والأسورة”، وكان آخر أعمالها مسلسل “أبو جبل” الذي عرض عام 2019.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية “50 سنة فن” التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.