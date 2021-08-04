تراند الفن: “رحلت من كنت أكرم بسببها”.. نجل الفنانة فتحية طنطاوي يعلن وفاتها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، إثر تعرضها لجلطة في القلب.

الفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما.

وأعلن نجلها خبر الوفاة عبر حسابه على الفيسبوك، وكتب:”

إنا لله وإنا إليه راجعون ..رحلت من كنت أكرم بسببها .. رحلت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب … أمي في ذمة الله…

اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك وثبتها عند السؤال واجعل مؤاها الجنة..نسألكم الدعاء للمرحومة، بإذن الله”.

الفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما، ومن أشهر أعمالها: “البخيل وأنا”، “الناس في كفر عسكر”، “اضحك الصورة تطلع حلوة”، “لحم رخيص”، “الطوق والأسورة”، وكان آخر أعمالها مسلسل “أبو جبل” الذي عرض عام 2019.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية “50 سنة فن” التي أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.