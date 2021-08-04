تراند الفن: ما حكم مقاطعة الأم لابنتها بسبب زواجها من غير رضاها؟.. نادية عمارة تنصح (فيديو

كتبت – سماح محمد:

تلقت الداعية الإسلامية الدكتور نادية عمارة اتصالاً من إحدى متابعاتها تقول: “أمي مقاطعاني بسبب زواجي من شخص هي مش موافقة عليه.. اعمل ايه؟”، فأجابتها عمارة قالة: إذا كان رفض الام زواج ابنها من هذا الشخص بدون مبرر شرعي فلا حق لهذه الام فى الغضب والمقاطعة.

وتابعت عمارة من خلال إجابته على السؤال الوراد إليها عبر برنامجها “قلوب عامرة” المذاع عبر فضائية on: عليك أختي الكريمة الاستمرار فى محاولة استرضاء الأم قدر الاستطاعة، والسعي وراء الاشخاص المقبولين والمسموعين لدي والدتك ومحاولة التدخل استرضاء لها، مع الإلحاح على الله بالدعاء بالإعانة والقبول حتي يعينك ويفتح لك من الابواب ما ترينه مغلقًا.

ونصحت الدكتورة نادية بشكل عام للجميع أنه عند اعتراض احد الوالدين او كليهما على زواج احد الابناء يجب علي هذا الابن أو البنت محاولة النظر فى بسبب الرفض وأخذها بعين الاعتبار نيلاً لرضا الوالدين واعتبارا لخبراتهما السابقة ومراعاة مشاعرهم حتى ينال من الله قبول دعواتهم لهذا الابن او البنت وحرصا على بر الوالدين، مؤكداً أن إرضاء الوالدين بركة لا يجب على الانسان ان يحرم نفسه منها.