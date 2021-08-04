تراند الفن: الجنايات تستمع للمرافعة في محاكمة متهمي “داعش الزاوية” اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - أدمن ‏51 دقيقة مضت حوادث وقضايا 12 زيارة

كتب- محمود سعيد:

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطره، اليوم الأربعاء، للمرافعة في محاكمة 5 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية “داعش الزاوية الحمراء”. ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

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