تراند الفن: خطاب لمجلس الأمن يتهم استهداف إيران لناقلة نفط إسرائيلية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت عرب وعالم 11 زيارة

وكالات اعتبرت بريطانيا ورومانيا وليبيريا في خطاب لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، أن استهداف الناقلة “ميرسر ستريت” التي يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي يشكل “تهديدًا لأمن الملاحة البحرية” حسبما ذكرت فضائية “الشرق”. واتهمت الدول الثلاث إيران باستهداف ناقلة النفط “ميرسر ستريت” بطائرة مسيرة أو أكثر. وكانت ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية تعرضت قبل أيام في بحر العرب لهجوم بطائرة مسيرة، أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما بريطاني والثاني روماني. وألقت إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة باللوم على إيران، التي تنفي أي علاقة لها بالهجوم.

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