تراند الفن: تحذير من خطورة الإفراط في تناول الشوكولاتة.. تسبب أمراضاً خطيرة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - حذرت مؤسسة القلب البريطانية من خطورة الإفراط في تناول الشوكولاتة حيث تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة، وهما مكونان يمكن أن يكونا ضارين للغاية إذا تم تناولهما بكميات كبيرة.

وأوضحت المؤسسة أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يساهم في “زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان”، كما يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2 بشكل كبير.

كما يمكن أن تؤدي الدهون المشبعة الزائدة في النظام الغذائي إلى زيادة البروتين الدهني “الضار” منخفض الكثافة في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن معظم الناس في المملكة المتحدة يأكلون الكثير من الدهون المشبعة، ويجب ألا يأكل الرجال أكثر من 30 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا، ويجب ألا تأكل النساء أكثر من 20 جرامًا، وبالنسبة للأطفال، يجب أن تكون الكمية أقل من ذلك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وارتبط استهلاك الشوكولاتة منذ فترة طويلة بارتفاع ضغط الدم، وتحتوي الشوكولاتة عادة على الكثير من السعرات الحرارية، وهذا هو السبب في أنها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زيادة الوزن.

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