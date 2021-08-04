تراند الفن: رئيس لجنة الحكام: سلبيات “الفار” ستستمر حتى يكون هناك خبرات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - كتب- إبراهيم علي
أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن سلبيات تقنية الفيديو “فار” ستستمر حتى يكون هناك خبرات، مشيراً إلى أن الحكام مستعدين لعودة بطولة الدوري.
وقال وجيه أحمد في تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” عبر قناة “النهار”: “تقنية الفيديو جاءت لتحقيق العدالة ولكن لا يوجد عدالة مطلقة، وهناك بعض السلبيات البسيطة في جميع دول العالم، أرى أن نسبة تحقيق العدالة في الدوري المصري تصل إلى 80%”.
وأضاف: “هناك سلبيات وسيظل هناك سلبيات حتى يكون هناك خبرات، والحكام لم تتلق التعليم الكافي، وليس لدينا الفرصة لتدريب الحكام بسبب لعب الدوري بصفة مستمرة، ولا أعرف سبب الخلاف بين اتحاد الكرة والشركة الخاصة بتقنية الفيديو”.
وأكمل: “نأخذ فترة زمنية طويلة في مراجعة الحالات عن طريق تقنية الفيديو، ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تطبيقه لتقنية الفار لم يحدد الوقت أو الفترة الزمنية حتى تتخذ الحالة التحكيمية الصحيحة”.
وتابع رئيس لجنة الحكام: “ليس لدينا مشكلة في الإخراج، ولكن المشكلة في عدد الكاميرات وفي بعض الأحيان تكون الصورة ليست جيدة”.
واختتم وجيه أحمد: “الحكام مستعدين لعودة الدوري، وان شاء الله الحكام توفق وتكمل الموسم على خير، وأي أحد يتجاوز تجاه الحكام، نرسل ذلك إلى لجنة المسابقات وهي التي تأخذ القرار اللازم، ونعاقب الحكام عند ارتكابهم أخطاء”.
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