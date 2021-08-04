تراند الفن: بلينكن يؤكد التزام واشنطن “القوي والدائم” تجاه أفغانستان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - واشنطن – (د ب أ) أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة “القوي والدائم” تجاه أفغانستان. جاء ذلك في اتصال مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس. وشدد بلينكن وغني على ضرورة تسريع مفاوضات السلام والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحترم حقوق كافة الأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات، وتتيح للشعب الأفغاني اختيار قادته بحرية، وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. وأدان بلينكن وغني هجمات طالبان المستمرة، “والتي لا تولي أي اعتبار للحياة البشرية وحقوق الإنسان”، كما نددا بفقدان أفغان أبرياء أرواحهم وتشريد المدنيين. وتعهد بلينكن وغني بالبقاء على اتصال وثيق في المستقبل.

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