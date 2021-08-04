تراند الفن: تلسكوب الأهلي يرصد صدارة الدوري ويطارده من وادي دجلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - كتب – عبد القادر سعيد:

انتهى وقت الانتظار الطويل، ليخوض النادي الأهلي أخر مبارياته المؤجلة ليتساوى بعدها مع نادي الزمالك في نفس عدد المواجهات في مسابقة الدوري.

الأهلي يخوض مباراة وادي دجلة المؤجلة من الجولة 22 أملاً في استعادة صدارة مسابقة الدوري التي احتلها الزمالك طوال الفترة الماضية لحين إنهاء حامل اللقب مؤجلاته.

رصد الصدارة

يحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتاً برصيد 58 نقطة جمعها من 26 مباراة، مقابل 61 نقطة للزمالك الذي لعب 27 مباراة.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة على وادي دجلة من أجل القبض على الصدارة من جديد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك قبل 7 جولات من النهاية.

تحدي صعب

لكن لكي يحصل الأهلي على صدارته الغائبة، عليه أن يفوز أولاً على فريق وادي دجلة الذي سيقاتل كأنه قتاله الأخير على ملعب الأهلي We السلام.

“نحتاج إلى كل نقطة، موقفنا صعب، ونقاتل من أجل الهروب من الهبوط والخروج من هذا الموقف”، هذا ما قاله محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة ومدير الكرة قبل لقاء الأهلي.

دجلة يحتل المركز 17 في جدول الدوري برصيد 23 نقطة جمعها من 27 مباراة، والفوز على الأهلي يرفع رصيده إلى 26 نقطة ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من المركز 15 الذي ينجو بصاحبه من الهبوط.

ولذلك الخسارة أمام الأهلي هي أخر شيء ينتظره وادي دجلة، لأنها قد تدفعه خطوة جديدة نحو الهبوط، وهو الأمر الذي لا يريد عبد المنصف ورفاقه.

غيابات مستمرة

الأهلي يخوض المباراة الرابعة على التوالي في الدوري بغياب قائده وحارسه الأول محمد الشناوي، بالإضافة إلى نجوم المنتخب الأوليمبي باستثناء صلاح محسن فقط الذي عاد إلى القائمة بعد غياب 3 مباريات.

كما يغيب ثنائي الدفاع الأساسي في الفريق، أيمن أشرف وبدر بانون عن القائمة، لتزداد صعوبات العملاق الأحمر الطامح بقوة لتحقيق الفوز لاستعادة قمة الدوري.

بطاقة المباراة

الحدث: مباراة مؤجلة من الجولة 22 في الدوري الممتاز

التاريخ: 4 أغسطس 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1

الملعب: استاد الأهلي We السلام