تراند الفن: وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 02:11 صباحاً - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، إثر تعرضها لجلطة في القلب.
الفنانة الكبيرة بدأت مشوارها الفني على خشبة المسرح مطلع الستينات، بعدها اتجهت للعمل في التليفزيون والسينما.
من أشهر أعمالها التليفزيونية: “البخيل وأنا”، “سلسال الدم”، “صرخة أنثى”، “عباس الأبيض في اليوم الأسود”، “الناس فس كفر عسكر”، وغيرها من الأعمال.
وفي السينما قدمت: “ديل السمكة”، “اضحك الصورة تطلع حلوة”، “لحم رخيص”، “السجينة 67″، “المحاكمة”، “الطوق والأسورة”.
وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل “أبو جبل”، وظهرت كضيفة شرف، وعرض العمل عام 2019، بطولة الفنان مصطفى شعبان
وكان آخر ظهور للفنانة الكبيرة في احتفالية “50 سنة فن” اليت أقامها النجم الكبير محمد صبحي، وتم تكريم زوجها الملحن علي سعد.
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