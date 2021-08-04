تراند الفن: بسبب الحر الشديد.. “الزراعة” تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب-أحمد مسعد: أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر أغسطس وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي: أولاً: أهم العمليات 1- الاهتمام بالري مع تجنبه و وقت اشتداد الحرارة. 2- تجنب حدوث تشقق للثمار بانتظام عملية الرى 3- استمرار مقاومة الحشائش كيماويا او بالحش او التقليع باليد. ثانيا التسميد تسميد الأشجار التى تروى بالتنقيط للفدان 2 دفعة / اسبوع كل دفعة 6+ ك نترات نشادر / فدان او2دفعة /اسبوع كل دفعة 10ك سلفات نشادر/فدان+2دفعة /اسبوع كل دفعة 7.5 ك سلفات بوتاسيوم تسميد الاشجار التى تروى بالغمر 300كجم سلفات نشادر او 200كجم نترات نشادر+25 كجم سلفات ماغنسيوم ثالثا : الرى اﻹستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 3-4 48 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 4-5 56 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 5-6 64 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 7-8 72 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات 8-10 90 لتر/شجرة عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 100 لتر/شجرة رابعا:المكافحة 1-مكافحة الإصابة بالمن و دودة ورق القطن حسب برنامج المكافحة. 2-مقاومة الحشرات القشرية و البق الدقيقى و الحلم بالزيت المعدني الصيفى حسب التوصية. 3- الاستمرار فى مقاومة حشرة صانعات الإنفاق للنشاوى(الأشجار الصغيرة). 4-استمرار مكافحة الحشائش نجيلية – حولية و معمرة استخدم استخدم فيوزيليد فورتى بمعدل 1.5 لتر للفدان مزابة فى 200 لتر ماء 5-اذا استمر ظهور الحشرات القشرية يجب مكافحتها باستخدام اكتيلك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء.

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