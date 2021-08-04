تراند الفن: قائمة الإسماعيلي لبيراميدز.. وجوه صاعدة.. واستبعاد عبدالرحمن مجدي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- مصطفى الجريتلي:
أعلن المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إيهاب جلال، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري.
ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب لاعب الفريق عبدالرحمن مجدي، عقب إعلان اتحاد الكرة إيقافه بسبب أزمته خلال تواجده في الأولمبياد.
وأشار نادي الإسماعيلي إلى أن جلال قد دعم قائمته لمباراة بيراميدز بعدد من الوجوه الصاعدة.
وجاءت قائمة الإسماعيلي للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، عبدالرحمن صلاح.
خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى الزناري، عبدالله جمعة، حسين السيد، محمد بيومي، محمد إيهاب.
خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل، محمد حسن، محمد صادق، محمد عبدالسميع، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أري بابل، أحمد مصطفى.
خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكري نجيب.
ويدخل الإسماعيلي المباراة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 41 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.