تراند الفن: قائمة الإسماعيلي لبيراميدز.. وجوه صاعدة.. واستبعاد عبدالرحمن مجدي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الإسماعيلي، إيهاب جلال، اليوم الثلاثاء، قائمته لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب لاعب الفريق عبدالرحمن مجدي، عقب إعلان اتحاد الكرة إيقافه بسبب أزمته خلال تواجده في الأولمبياد.

وأشار نادي الإسماعيلي إلى أن جلال قد دعم قائمته لمباراة بيراميدز بعدد من الوجوه الصاعدة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، عبدالرحمن صلاح.

خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، محمد هاشم، مصطفى الزناري، عبدالله جمعة، حسين السيد، محمد بيومي، محمد إيهاب.

خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل، محمد حسن، محمد صادق، محمد عبدالسميع، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أري بابل، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكري نجيب.

ويدخل الإسماعيلي المباراة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 41 نقطة.