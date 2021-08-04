تراند الفن: بيراميدز: مباراتنا أمام الإسماعيلي صعبة.. ونُعاني من الغيابات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب ـ رمضان حسن:

شدد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي والتي تقام في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 25 والمؤجلة من الدوري الممتاز.

وأوضح هاني سعيد، في تصريحات صحفية له، أن المباراة صعبة كونها أمام فريق الإسماعيلي ـ الذي وصفه بـ”القوي” وصاحب التاريخ والإمكانيات المميزة والجماهيرية الكبيرة ـ ، مشددًا على أن فريقه استعد جيدًا للمباراة.

ونوه المدير الرياضي بنادي بيراميدز، إلى أن مسيرة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري تحت قيادة مديره الفني إيهاب جلال تجعله خصمًا صعبًا لذا المواجهة لن تكون سهلة لكلا الفريقين، خاصة وأن كل منهما يسعى للفوز حيث يأمل بيراميدز الانفراد بالمركز الثالث في جدول الترتيب بينما يسعى الإسماعيلي لمواصلة سلسلة النتائج الجيدة مع إيهاب جلال.

وأتم سعيد تصريحاته بالتنويه إلى أن فريقه يُعاني من غيابات كثيرة أبرزها إسلام عيسى للإيقاف وأحمد الشناوي للإصابة، وثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال، ولكنه يثق تمامًا في المجموعة الموجودة من اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع اللقاء وتحقيق الفوز.