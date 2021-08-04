تراند الفن: النشرة الدينية: حكم تدريج اللحية وقصة سك أول نقود إسلامية.. وداعية: الملائكة لا يعرفون الغيب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتبت – آمال سامي: يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الثلاثاء. تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: “انت كده حجزت تذكرة لجهنم”.. رد الشيخ أبوبكر على رجل اتهم زوجته بالزنى (فيديو) “الفلوس اللي بتجيلي من التيك توك حرام؟”.. تعرف على رد أمين الفتوى أمين الفتوى: الزواج العرفي في وجود الوليّ والأهل حلال شرعًا أمي تخبرني دائما أني قبيحة.. وهذه نصيحة مصطفى حسني لها بالفيديو| داعية: المنجمون كاذبون.. والملائكة لا يعلمون الغيب “دعونا ولم يستجب الله لنا”.. رسالة محمد أبوبكر لـ3 سيدات على حافة الاكتئاب تدريج اللحية.. هل هو حرام؟.. مجدي عاشور يجيب الركبة عورة.. رمضان عبدالرازق يوضح حكم صلاة الرجل مرتدياً “الشورت” (فيديو) في ذكرى ميلاد الشيخ محمد البهي وزير الأوقاف الأسبق.. وقصة صدامه مع “برلنتي” وعبدالحكيم عامر خلاف بين خليفة أموي وملك الروم كان وراء سك أول نقود إسلامية

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