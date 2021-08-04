تراند الفن: الأهلي يخطط لصفقة من الدوري الإنجليزي.. وموسيماني يعلق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، مشيرةً إلى دور الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تطوير اللاعب عندما كان يدربه في ماميلودي صنداونز.

ووفقا لصحيفة “theathletic” الإنجليزية، فإن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حوّل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أكبر نجم في جنوب إفريقيا أثناء وجوده في ماميلودي صنداونز.

وأضافت الصحيفة أن موسيماني والأهلي بطل إفريقيا يريدان أن يشارك بيرسي تاو مع الفريق في كأس العالم للأندية في اليابان خلال شهر ديسمبر المقبل.

وانضم تاو إلى برايتون في 2018 قادما من صنداونز مقابل 2.8 مليون جنيه إسترليني، وكافح اللاعب لإحداث تأثير في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ حصوله على تصريح العمل في يناير 2021.

من جانبه، قال موسيماني إنه بالطبع سيكون مهتماً بفكرة التعاقد مع بيرسي تاو إذا كان متاحاً في سوق الانتقالات الصيفية.

ولم يقم موسيماني بنفي أو تأكيد مفاوضات الأهلي مع بيرسي تاو، وأشار إلى ترحيبه باللاعب إذا كان متاحاً، وفقاً لما جاء في صحيفة “سوكر لادوما” الجنوب إفريقية.

وردَّ موسيماني على سؤال الصحيفة الجنوب إفريقية قائلاً: “لدي علاقة جيدة مع بيرسي تاو”.

وأضاف: “إذا كان متاحاً، فلم لا؟، وأيضاً هل يريد العودة لإفريقيا؟، وهل يمكننا تحمل القيمة المالية التي سيطلبها ناديه برايتون وكذلك طلبات اللاعب الشخصية؟”.

وأتم موسيماني قائلا: “إذا نجحنا في تلك الأمور هنا سيكون لدي اهتمام كبير جداً باللاعب”.

يذكر أن بيرسي تاو خاض مع برايتون ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ولعب معارا في بلجيكا مع أندية رويال يونيون سان خيلويزي، كلوب بروج، وأندرلخت.