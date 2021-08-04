تراند الفن: «الزعاق» يتوقع بداية ألطف مواسم السنة بعد شهرين تقريباً

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك،بداية موسم “الوسم”، الذي يُعد ألطف المواسم في السنة بعد 65 يوما بمشيئة الله.

وقال الزعاق: “إن بقاع الأرض تُقسم مطريًا إلى 3 أقسام، بقاع ذات أمطار دائمة وهي تقع على خط الاستواء، وأخرى ذات أمطار موسمية وهي تقع بين مداري الجدي والسرطان، والثالثة بقاع مجدبة لأسباب مكانية أو لكونها واقعة بمناطق التقاء الضغط”.

وأوضح د. خالد الزعاق أن “الوسم” هو الموسم الذي يشهد أمطارًا منبتة لكل شيء، بما في ذلك الكمأة، مضيفا أن هبوب الرياح الرطبة مبكرًا خلال هذه الأيام من المبشرات الخيرية للموسم القادم.

وفي ساق آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

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