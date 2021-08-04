تراند الفن: شقيقة رشدي أباظة: الفنان الراحل لا يزال له معجبات

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- محمد جمعة:

قالت منيرة أباظة، إن شقيقها الفنان الراحل رشدي أباظة كان فنانًا شاملًا وسويًا، وذكرى ميلاده تحمل معاني كثيرة في نفوس محبيه.

وأضافت منيرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع على التلفزيون المصري، مساء الثلاثاء, أن رشدي أباظة لا يزال له معجبات حتى الآن، متابعة: “بعد 48 سنة من وفاة رشدي تلقيت اتصالًا من فتاة لا أعرفها عمرها 17 عامًا عشان تقولي إنها بتحب رشدي قوي”.

واستطردت شقيقة الفنان الراحل: “في فترة حياة رشدي أباظة كان كل الشباب عندهم شنب، لكن رشدي أباظة كان أكثر واحد لايق عليه”.

وذكرت منيرة أن رشدي عانى آلامًا مبرحة في الأسبوع الأخير من حياته وأصيب بالهزال الشديد وضاعت معالم شخصيته القوية, لكنه أصر على دفع مصاريف علاجه رافضًا العلاج على نفقة الدولة، ورفضت والدته الإيطالية إلقاء النظرة الأخيرة عليه في المستشفى بسبب الخلافات بينهما.

وتحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل رشدي أباظة، في 3 أغسطس 1926.