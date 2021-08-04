تراند الفن: أنغام أنيقة ونيكول سابا بجمبسوت قصيرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان أبيض أنيق، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها من داخل منزلها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بـ”جمبسوت” قصير من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها على “بيتش باجي”، ونالت الصورة إعجاب

دومنيك حوراني

نشرت الفنانة اللبنانية دومنيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان أنيق من حفل غنائي لها، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث ظهور لها.

سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بـ”شعر” قصير، حازت الصورة إعجاب متابعيها.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.