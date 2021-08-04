تراند الفن: العثور على زعيم منظمة بيلاروسية معارضة مشنوقًا في منفاه بكييف

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كييف – (د ب أ)

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم أنها عثرت على جثة الناشط البيلاروسي فيتالي شيشوف في العاصمة كييف، بعد يوم من الإبلاغ عن اختفائه، وذلك بعدما قال لبعض الأشخاص إنه يشعر بالاضطهاد بشكل متزايد، وفقا لتقارير إعلامية.

وتم العثور على شيشوف مشنوقا في حديقة بالقرب من منزله بالعاصمة الأوكرانية.

وكان شيشوف يقود منظمة غير ربحية مقرها كييف، وقد ساعدت عددا من الوافدين الجدد الذين فروا من بيلاروس على الاستقرار في أوكرانيا.

كما تم العثور على متعلقات شخصية وهاتفه المحمول بالقرب من الجثة.

وكانت منظمة شيشوف، “البيت البيلاروسي في أوكرانيا”، أبلغت عن اختفائه أمس الاثنين، حيث لم يعد إلى المنزل بعد خروجه للركض.

وقالت شرطة كييف إنها فتحت تحقيقا بشأن الحادث، بما يشمل احتمال وقوع جريمة قتل.

كان شيشوف فر إلى أوكرانيا العام الماضي خوفا على سلامته، بعد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة شارك فيها، وفقا لما ذكرته المنظمة.

ووصف رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، وفاة شيشوف بالـ “مروعة”.

وغرد ساسولي عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “استهداف النشطاء من بيلاروس في دولة ثالثة تصعيد خطير”.

ورحبت المفوضية الأوروبية بالتحقيق الذي تجريه أوكرانيا في هذا الشأن، وقالت إنها تتوقع أن يساهم ذلك في الوقوف على حقيقة حادث “الموت المؤسف للغاية”.

وفرت أعداد كبيرة من مواطني بيلاروس إلى الخارج هربا من إجراءات صارمة اتخذتها حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

كما أكد هذه التصريحات، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وكتب بوريل في تغريدة “لقد صدمت عندما تلقيت التقارير بشأن العثور على الناشط البيلاروسي فيتال شيشوف مشنوقا في حديقة في كييف. لقد ساعد العديد من الأشخاص في الفرار من قمع نظام لوكاشينكو. أشيد بالسلطات الأوكرانية لفتح تحقيق سريع في وفاته، يشمل إمكانية تعرضه للقتل.. يجب تحقيق العدالة”

كما أعربت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا عن تعازيها لأقارب شيشوف. وكتبت على تطبيق تليجرام “مواطنو بيلاروسيا لا يمكن أن يكونوا بأمان حتى في الخارج، طالما أن أولئك الذين يريدون الثأر موجودون (في السلطة)”.

من جانبها، قالت جيد جينسين، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني إن وفاة شيشوف “صدمة”.

وتابعت “بعد تجارب الشهور الماضية، إنه أمر واضح للغاية أن أنصار الديكتاتور لوكاشينكو يمكن أن يكونوا متورطين في وفاته”. وطالبت بأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم للسلطات الأوكرانية في التحقيق.