تراند الفن: استشاري يزف بشرى سارة: التخلي عن الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور “عواد الذايدي” الحالة الوحيدة التي يمكن فيها التخلي عن الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية ” إن لانتهاء من الإجراءات الاحترازية سيكون عند تلقي 70% من المجتمع جرعتي لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الوصول إلى النسبة المشار إليها (تغطية 70% بجرعتي اللقاح) بما يعني أنه تبقى فقط 30% من المجتمع غير ملقحين وسبق أن أصيب بعضهم بالفيروس فإن فرص انتقاله ستكون ضعيفة جداً.

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