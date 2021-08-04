تراند الفن: السعودية تجدد وقوفها إلى كل ما يدعم استقرار تونس

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

السعودية – (أ ش أ) بحث مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. واستعرض المجلس وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” تطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية، والتأكيد على الثقة في قيادتها لتجاوز الظروف التي تشهدها بلادها وبما يحقق العيش الكريم لشعبها وازدهاره، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانبها لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

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