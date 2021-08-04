تراند الفن: سعر الخبز ورسالة لأهل الريف.. ماذا قال السيسي للإعلاميين؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - القاهرة – مصراوي وأ ش أ:

حث الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطنين على المحافظة على ما تبقى من الأراضي الزراعية، مؤكدا أن التعدي على تلك الأراضي هو القضية الأساسية في الريف المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، برؤساء التحرير والإعلاميين خلال جولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية (سايلو فودز) بمدينة السادات بالمنوفية.

وأكد أن الزيادة السكانية هي قضية رئيسية أثرت على دعم رغيف الخبز، لافتا إلى أنه من المصلحة العامة تنظيم هذه الزيادة بما يوفر حياة كريمة للمواطن.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى لحسين شبكات الطرق والكهرباء والصرف الصحي والري والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مياه الشرب بقرى الريف.

وأضاف أن الدولة تُعد منظومة من أجل حل الكثير من القضايا التي تهم المواطن، قائلا “نتحدث مثلا عن التغذية الخاصة بالمدارس .. على الأقل 12 أو 13 مليون طالب من 23 مليون طالب الذي يتم استهدافهم، لذلك لا بد أن تكون تلك المنظومة مرتبة من قبل الدولة .. ونحن نستطيع بالشكل العلمي المخطط والتنفيذ الواعي القوي أن نعمل منظومة لأبنائي وبناتي الصغار تستهدف الصحة العامة”.

وضرب مثلا لو أن هناك 1.5 مليون طفل لديهم مشكلة في التقزم وهذا عدد كبير وهي مشكلة كبيرة، والدولة تستطيع أن تستهدفهم وتعالجهم، وذلك من خلال المعرفة بوجودهم وعمل برامج تستهدفهم.

وأكد الرئيس السيسي أنه يرحب بالقطاع الخاص في كافة المشروعات قائلا “في كل المشاريع التي يتم افتتاحها هناك ترحيب بالقطاع الخاص لقدرته على الإدارة الجيدة لذلك يتواجد معنا بأي نسبة هو يريدها .. فالقطاع الخاص قاطرة تنمية حقيقية للدولة المصرية .. نحن نثق بهم ونحترمهم وندعوهم لأي مشاريع”.

وأضاف “عندما التقيت برجال الأعمال أبديت لهم إرادتي في المزيد من تعاونهم مع الدولة وذلك من أجل زيادة المنتجات المصرية بالسوق المصري وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل”.

ولفت الرئيس السيسي – إلى أنه يقبل الاختلاف في وجهات النظر بما يضمن تحقيق السلامة لمصر وشعبها لأن الاختلاف سنة من السنن.

وأكد أن عملية الحصول على المنتج (رغيف الخبز) قد شهدت نقلة نوعية حاليا ففي السابق كنا نشهد تزاحما وطوابيرا من أجل الحصول على رغيف الخبز ولكن تم القضاء على هذه الظاهرة في الوقت الحالي.

وشدد على أنه عندما يتم البدء في إعادة تنظيم المنظومة الخاصة بدولة تعدادها 100 مليون نسمة فسيتم مواجهة مشاكل، وبالتالي يجب العمل على الإدارة الجيدة للزيادة السكانية،

لافتا في هذا الإطار إلى موضوع “التغذية المدرسية” فقد كانت تكلف الدولة في السابق 300 مليون جنيه، وعقب ذلك باتت أكثر من مليار جنيه، وفي ظل الوضع الحالي فإنها ستتكلف 8 مليارات جنيه، متسائلا كيف يمكن توفير الـ7 مليارات المتبقية؟.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المشاكل التي كانت تواجه برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ليست آليات تنفيذه فقط، بل تكلفة تنفيذه، قائلا: “هذه كانت قضية القضايا كيف يتم الإعلان عن مشروع وهناك شك بشأن القدرة على تدبير التمويل”.

وبشأن الفترات الزمنية للمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا، ضرب الرئيس السيسي مثالا عما كان يتم في السابق في عمليات إنشاء المشاريع حيث كان يتم الإعلان عن مشروع بناء “كوبري” على موازنة مالية لمدة عام أوعامين، وعند البدء في التنفيذ يتم التعرض لأمر طارئ وبناء عليه يتم الأخذ من مخصصات تمويل المشروع بما يتسبب في استغراق بناء الكوبري 4 أو5 أعوام، أما في الوقت الحالي يتم بناء الكوبري في 3 أشهر فقط وليس ثلاثة أعوام.

وقال الرئيس السيسي إن “الدنيا كلها بتتغير عشان نسعد الناس، ونعمل حالة رضا مجتمعي حقيقي”.

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