تراند الفن: لمحدودي الدخل.. كيف تحصل على شقة خارج مشروعات الإسكان بالتمويل العقاري؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- محمد عبدالناصر:

منذ إعلان البنك المركزي المصري رسميًا عن شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا، يتساءل المواطنون من فئة محدودي الدخل عن إمكانية التقديم خارج مشروعات وزارة الإسكان.

بدورها، أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمصراوي أن محدودي الدخل يمكنهم التقدم لوحدات سكنية ضمن مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي أو حتى خارج مشروعات الصندوق.

وجاءت الخطوات عى النحو التالي:

1- يتم البحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون الوحدة تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

2- يشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وبغرض السكن الدائم.

3- يشترط أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

4- بعد ذلك يتم التوجه لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

5- يتم تحديد ثمن الوحدة السكنية من قبل المثمن العقاري بجهة التمويل.

6- يتم سداد جدية حجز 10% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتنطبق شروط المبادرة على محدودي الدخل بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

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