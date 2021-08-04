تراند الفن: النشرة الفنية| فنان يُصاب بكورونا وأول تعليق من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب في قضية سبه وقذفه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 8 زيارة

إعداد- بهيرة فودة

نشر موقع مصراوي، عددًا من الأخبار الفنية، خلال الـ 24 ساعة الماضية منها إصابة الفنان رامي وحيد بكورونا، شقيق ياسمين عبد العزيز يدعو لها، تامر حسني ينهي الخلاف بين نصر محروس ودياب، اللحظات الأخيرة في حياة مديحة كامل، وإيرادات الأفلام، سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة، كل هذه الأخبار نعرضها لكم في السطور التالية:

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