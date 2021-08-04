تراند الفن: وزيرة الخارجية الليبية تبحث مع نظيرها الجزائري التوصل لتسوية سلمية للأزمة في ليبيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

ليبيا – (أ ش أ) بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء هاتفيًا مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الليبيين وتحفظ وحدة البلاد. واستعرض الجانبان – وفقا لما أوردته بوابة “الوسط” الليبية – سبل تعزيز التعاون الثنائي.

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