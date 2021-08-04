تراند الفن: مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع قانون الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - السودان – (أ ش أ) أجاز مجلس الوزراء السوداني بالإجماع، اليوم الثلاثاء مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998. وعقد مجلس الوزراء السوداني، اجتماعا برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وافق خلاله على انضمام السودان لميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلّة على البحر الأحمر وخليج عدن لسنة 2001. وذكر مجلس الوزراء السوداني، أن ذلك الأمر يُمهد للمصادقة على كلا الاتفاقيتين في أقرب وقت بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية المؤقتة). من جهة أخرى، تداول المجلس حول ملف العدالة بمفهومه الشامل، وأفضل السُبُل التي يمكن لمجلس الوزراء المساهمة في المُضي به قُدُماً مع بقية مؤسسات وسلطات الفترة الانتقالية، باعتبار أن العدالة والمحاسبة هي عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يُمكن القفز عليها بأي حال. ووجه المجلس بالتشكيل الفوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية، وذلك بحسب قانون المفوضية الذي تمت إجازته.

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