تراند الفن: الأرصاد تكشف عن الفترة الأشد حرارة هذا الصيف وموعد التحسن

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن 10 دقائق مضت أخبار مصر 13 زيارة
كتب- يوسف عفيفي:
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى النصف الأول من شهر أغسطس؛ ليصبح الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف 2021 وحتى الآن.
وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تتراوح بين 34-36 درجة على السواحل الشمالية، و40ـ42 درجة على القاهرة، والوجه البحري، و44ـ45 درجة على جنوب البلاد، ويتزامن مع ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من النصف الثاني من شهر أغسطس من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى المعدلات الطبيعية على الأنحاء كافة.
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