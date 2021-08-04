تراند الفن: الزمالك يعلن شكوى ساسي.. ويكشف حقيقة خصم 6 نقاط

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - كتب- عمر قورة:

أعلن نصر عزام، المستشار القانوني للزمالك، تقدم النادي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد التونسي فرجاني ساسي المنتقل حديثا للدحيل القطري، نافيا ما تردد عن خصم نقاط من الفريق الأبيض.

وقال عزام، في تصريحات تلفزينية لقناة “أون تايم سبورتس”: “الزمالك تقدم بمذكرة إلى فيفا ضد فرجاني ساسي ونادي الدحيل القطري بسبب مخالفة التعاقد”.

وأضاف: “فرجاني ساسي كان له مستحقات متأخرة ودفعها الزمالك، وعقد اللاعب كان مستمرا لنهاية الموسم”.

وأوضح: “سبق للنادي إرسال إنذار للدحيل قبل التعاقد مع فرجاني ساسي، وشدد الزمالك أن تعاقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم وليس في 30 مايو كما يدعي اللاعب”.

وأكد: “لا يوجد أي قرار بخصم نقاط من الزمالك، ما تردد عن خصم 6 نقاط من الزمالك ليس له أي أساس من الصحة”.

وشدد: “فيفا قام بتغيير لوائحه منذ فترة طويلة، حيث يتم منع القيد لثلاث فترات وليس خصم نقاط، والاتحاد المصري لكرة القدم كان سبَّاقا في إيقاف القيد لحين سداد المستحقات”.

وأتم نصر عزام قائلا: “نتابع كل القضايا المرفوعة ضد الزمالك أمام الاتحاد الدولي، ونجحنا في تحفيض مستحقات المدرب البرتغالي السابق جايمي باتشيكو لأكثر من 80%”.