تراند الفن: “استادات وسيناء” يقودان طفرة فندقية لإقامة الفرق الرياضية فى 15 محافظة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة استادات الوطنية، للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، بروتوكول تعاون مع شركة سيناء لإدارة المنشآت الفندقية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور كلٍ من المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات، واللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء، والأستاذ أحمد صبرى عضو محلي إدارة شركة سيناء.

البروتوكول هدفه، إسناد مهام إدارة وتطوير المنشآت الفندقية التابعة لشركة استادات، فى مختلف المحافظات؛ لتوفير إقامة لائقة، للفرق الرياضية، الأجنبية والمحلية، بحيث تصبح تجربة ناضجة، فى توفير منشآت فندقية مجهزة لهذا الغرض.

كما تأتي خطوة التعاون بين استادات لإدارة المنشآت الرياضية، وشركة سيناء لإدارة المنشآت الفندقية، فى إطار الاستثمار الرياضي بمفهومه الشامل، وتقديم خدمة عالية المستوى، حيث إن الإقامة للفرق الرياضية، تتطلب تجهيزات وتوفير أجواء تختلف كلية عن المنشآت الفندقية العادية.

وأكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أن توقيع البروتوكول، مع شركة سيناء، لإدارة المنشآت الفندقية التابعة لشركة استادات، يأتي فى إطار حرص الشركة على توظيف المنشآت، وإداراتها بشكل احترافي، ومواكبة للتطور فى خريطة الاستثمار الرياضي فى العالم، بجانب ما يتحقق من إنجازات على الأراضي المصرية، وطفرة في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، فى إطار مشروع القرن “حياة كريمة”.

واتفق معه فى الرأي، العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات، مضيفًا أن إقامة الفرق الرياضية تحتاج تجهيزات بعينها، تختلف عن إقامة النزلاء العاديين؛ لذلك كانت هذه الخطوة المختلفة، لتقديم خدمات فندقية عالية المستوى لمختلف الفرق الرياضية.

ومن جانبه أشاد اللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء لإدارة المنشآت الفندقية، بالفكر الذى تدار به شركة استادات للمنشآت الرياضية، وما تتبناه من أهداف قومية، رياضيًا وثقافيًا وتوعويًا، ومؤكدًا أن البروتوكول الموقع اليوم بين شركة سيناء للفنادق، واستادات لإدارة المنشآت الرياضية، سيثمر عن نجاحات كبيرة، والبداية بتطوير الغرف الفندقية فى فروع كفر الشيخ وشبين الكوم.