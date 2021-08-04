تراند الفن: تجديد حبس المتهمين بقتل شاب بمحطة وقود في عين شمس

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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن 45 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة
كتب- محمود سعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سائق وعامل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بمحطة وقود بعين شمس.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة دون قصد، قائلين إن المجني عليه تعدى عليه بالضرب وأنهما دافعا عن أنفسهما فتوفي.
كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم)ووفاته متأثراً بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق ، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم ، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير “عامل” – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة المجنى عليه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.
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