تراند الفن: مقتل شرطي جراء تبادل لإطلاق النار بالقرب من مبنى البنتاجون

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏49 دقيقة مضت عرب وعالم 12 زيارة

الولايات المتحدة – (أ ش أ) لقي ضابط شرطة أمريكي مصرعه إثر حادث تبادل إطلاق النار الذي وقع خارج مبنى وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما كشفت مصادر أمريكية. وكان الحادث قد وقع في وقت سابق اليوم على رصيف محطة الحافلات المرفق بمحطة مترو “البنتاجون” بالقرب من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن وتعد مدخلا مؤديا لمبنى الوزارة ويستخدمه آلاف الأشخاص يوميا. ومن ناحية أخرى أشارت المصادر إلى أن لويد أوستن ، وزير الدفاع الأمريكية ، كان يشارك في الاجتماع اليومي بالبيت الأبيض مع مسؤولين من الاستخبارات لإطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على المستجدات وقت وقوع الحادث.

وأوضحت أن هناك تحقيقا يجري في الوقت الراهن بالتعاون الكامل مع السلطات المحلية والفيدرالية لاستجلاء ملابساته ودوافعه.

وفي سياق متصل ، وحسب إحصائية شرطية قومية أمريكية ، فإنه منذ بداية عام 2021 وحتى يوم 31 يوليو الماضي تعرض 18 شرطيا أمريكيا لإطلاق النار من بينهم 35 لقوا مصرعهم.

ومن جانبها ذكرت هيئة إطفاء الحرائق في منطقة ” أرلينجتون” على تويتر “أن عامليها وجدوا عدة مصابين لدى قيامهم بأداء مهامهم في “حادث عنف ما تزال ملابساته مستمرة”.

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