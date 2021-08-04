تراند الفن: “بعد انقطاع التيار الكهربائي”.. مطار بغداد يوضح السبب (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 4 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - وكالات أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، الثلاثاء، توضيحًا بشأن انقطاع التيار الكهربائي في المطار. وذكرت إدارة المطار في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه انقطاع التيار الكهربائي في مطار بغداد الدولي، بسبب خروج أحد المغذيات الرئيسية للكهرباء الوطنية في المطار لمدة دقائق محدودة”. وأشارت إلى أنها “تود أن توضح للرأي العام ولجميع المؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية أنه تم معالجة الأمر من قبل دائرة كهرباء الكرخ وعادت المنظومة الكهربائية للمطار بعد إصلاح الخلل الفني”.

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