تراند الفن: وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي في عدة تخصصات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من المواطنين والأجانب وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط والتخصصات المتاحة

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في عددٍ من التخصصات كالتالي:

– استشاري مساعد الرعاية المركزة (الرياض).

– استشاري مساعد أمراض الكلى (الرياض).

– استشاري مساعد طب الأورام (الرياض).

– استشاري أعصاب (الرياض).

– طبيب متخصص/ وحدة الغدد الصماء (الرياض).

– طبيب متخصص/ العظام والتجميل (الرياض).

– أخصائي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– منسق مكافحة العدوى (الرياض).

– أخصائي مختبر أجنة (الرياض).

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