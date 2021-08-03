تراند الفن: اتحاد الكرة يُعلن نور الدين حكمًا للأهلي ودجلة.. وجريشة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 11:11 مساءً - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الطاقمين التحكيميين اللذين سيقودان مباراتي يوم غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة دوري WE.

وأشارت لجنة الحكام، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن إبراهيم نور الدين سيُدير مباراة الأهلي ونظيره وادي دجلة فيما سيُساعده كلًا من سمير جمال ومحمد عبد المجيد على أن يكون عصام بكر حكم رابع ومحمود بسيوني حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

ويلتقي الأهلي نظيره وادي دجلة عند التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة دوري WE.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب البيان ذاته، مهمة قيادة مباراة بيراميدز والإسماعيلي تحكيميًا لجهاد جريشة فيما سيُساعده كل من تحسين السادات ونور سعيد بينما سيكون علاء هاشم حكم رابع ومحمد سلامة حكم فيديو وسعيد حمزة مساعد حكم فيديو.

ويلتقي بيراميدز نظيره الإسماعيلي عند السابعة من مساء يوم غد الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة دوري WE.